За убийство жены священника парень получил 24 года колонии

1 июня Гомельский областной суд огласил приговор в отношении 23-летнего Виктора Морозова. За убийство жены священника 42-летней Татьяны Огиевич он приговорен к 24 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима.

Cуд также постановил взыскать с него материальную компенсацию морального вреда в пользу пострадавших — мужа и сына погибшей в 75 тысяч рублей каждому.

В последнем слове Морозов сожалел о содеянном, просил не наказывать его строго и утверждал, что не хотел убивать.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Убийство было совершено в октябре 2019 года. Татьяна Огиевич была убита в своем доме в городском поселке Озаричи Калинковичского района. Первоначально по подозрению в преступлении был задержан ее муж — настоятель местного православного храма отец Георгий. Позже священника отпустили, подозреваемым стал Морозов, житель соседней деревни Липов.

Огиевич скончалась от массивной кровопотери. По данном экспертизы, ей было нанесено как минимум 16 ударов ножом и 42 удара руками и ногами.

Представитель прокуратуры попросила суд приговорить обвиняемого к 25 годам лишения свободы.

Морозов работал на строительстве храма. В день убийства, 1 октября, он поссорился со своей девушкой, которая живет в другой деревне, и решил «одолжить» машину у священника, чтобы поехать к подруге. По данным следствия, Морозов убил женщину, забрал из дома 20 долларов и тысячу российских рублей, мобильный телефон, сел за руль чужой машины и поехал кататься по району. На украденные деньги он купил три бутылки водки и распил их со своим отцом.

В ходе прений Георгий Огиевич заявил, что 25 лет — это «легкий» для преступника срок, и просил наказать обвиняемого пожизненным заключением. «Его нельзя пускать к людям. Я бы дал ему больше. Но на все воля Божья, извините», — сказал потерпевший. Его сын поддержал мнение о пожизненном лишении свободы.По данным «Экодома», с 2018 года по 18 мая 2020 года общая сумма назначенных противникам аккумуляторного завода штрафов составила 44.821,5 рубля, общее количество суток ареста — 130, было задержано примерно 67 активистов.