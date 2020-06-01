Биржа: доллар и евро упали на торгах 1 июня

/ Экономика
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Первые летние торги на БВФБ завершились падением американской и европейской валют.

Фото ru.freepik.com

Три основные иностранные валюты завершили свои первые летние сессии на следующих позициях:

  • доллар — 2,4007 белорусского рубля (-0,0093 пункта);
  • евро — 2,6735 белорусского рубля (-0,0037 пункта);
  • российский рубль — 3,4492 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-мае увеличился на 14,57% (с 2,1036 до 2,41). Это первый показатель на территории бывшего СССР.

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Тэги: валюта

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