Международный день защиты детей отметят в Беларуси онлайн

На протяжении четырех часов 1 июня будет идти трансляция онлайн-концерт, приуроченного к Международному дню защиты детей.

Посмотреть выступление музыкантов можно будет в сообществах ЮНИСЕФ в Беларуси в YouTube и Facebook ).

Кроме этого трансляция будет вестись на партнерской платформе для онлайн-концертов и мероприятий Artist Gives .

Мероприятие начнется 1 июня в 17:00. В нем примут участие группы Akute, Nizkiz, Shuma, а также Анна Шаркунова, Лера Яскевич, Бакей, Palina и Стокс.