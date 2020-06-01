Международный день защиты детей отметят в Беларуси онлайн
На протяжении четырех часов 1 июня будет идти трансляция онлайн-концерт, приуроченного к Международному дню защиты детей.
Посмотреть выступление музыкантов можно будет в сообществах ЮНИСЕФ в Беларуси в
Кроме этого трансляция будет вестись на партнерской платформе для онлайн-концертов и мероприятий
Мероприятие начнется 1 июня в 17:00. В нем примут участие группы Akute, Nizkiz, Shuma, а также Анна Шаркунова, Лера Яскевич, Бакей, Palina и Стокс.
Таким образом организаторы надеются привлечь внимание общественности к проблемам детей и молодежи, а также рассказать об экстренном сборе средств для работников здравоохранения и людей с COVID-19, который был