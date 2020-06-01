Международный день защиты детей отметят в Беларуси онлайн

/ Общество
Просмотров: 73

На протяжении четырех часов 1 июня будет идти трансляция онлайн-концерт, приуроченного к Международному дню защиты детей.

Посмотреть выступление музыкантов можно будет в сообществах ЮНИСЕФ в Беларуси в YouTube и Facebook).

Кроме этого трансляция будет вестись на партнерской платформе для онлайн-концертов и мероприятий Artist Gives.

Мероприятие начнется 1 июня в 17:00. В нем примут участие группы Akute, Nizkiz, Shuma, а также Анна Шаркунова, Лера Яскевич, Бакей, Palina и Стокс.

Таким образом организаторы надеются привлечь внимание общественности к проблемам детей и молодежи, а также рассказать об экстренном сборе средств для работников здравоохранения и людей с COVID-19, который был инициирован офисом ЮНИСЕФ в Беларуси 29 апреля.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: День защиты детей ЮНИСЕФ

Другие материалы на эту тему:

#Простодети: художники поддержали акцию в Минске в День защиты детей

#Простодети: художники поддержали акцию в Минске в День защиты детей

ЮНИСЕФ провел исследование об отношении белорусов к детям с инвалидностью

ЮНИСЕФ провел исследование об отношении белорусов к детям с инвалидностью

Домрачева и Гурков продают свое тренировочное время, чтобы помочь детям

Домрачева и Гурков продают свое тренировочное время, чтобы помочь детям

Белорусские подростки пьют и курят, потому что взрослым всё равно?

Белорусские подростки пьют и курят, потому что взрослым всё равно?