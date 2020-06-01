Эксклюзивный контент от онлайн-сервиса more.tv станет доступен на VOKA

С 1 июня пользователи VOKA первыми в Беларуси смогут смотреть контент онлайн-сервиса more.tv. Им стали доступны культовые российские и мировые сериалы, последние премьеры и лучшие развлекательные шоу.

На правах первого и на данный момент единственного партнера more.tv в Беларуси VOKA добавит на свою платформу такие сериалы, как «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Дылды», «Закрытая школа» и др.), а также лучшие сериалы и развлекательные шоу от канала СТС («#вмаскешоу», «Родственнички», «Воронины», «Ивановы-Ивановы», «Филатов», «Психологини» и др.).

Среди проектов, которые ждут пользователей VOKA — широкая библиотека контента от ведущих мировых студий, включая культовые сериалы «Друзья», «Как я встретил вашу маму», «Твин Пикс», «Рассказ служанки» и ожидаемые зарубежные новинки — сериалы «Великая», «Клуб первых жен», «Потерянный рай», «Блудный сын». Причем новые серии будут доступны для просмотра в день мировой премьеры.

Кроме того, зрители VOKA смогут смотреть эксклюзивные шоу и сериалы, которые создаются под брендом more originals — «Трудные подростки», «Стендап Андеграунд», «Псих».

Так, уже 4 июня состоится премьера драмеди «Чики» с Ирой Горбачевой в главной роли. В день премьеры пользователям покажут первые два эпизода, далее серии будут выходить раз в неделю. Сериал расскажет историю четырех подруг, решивших круто изменить свою жизнь и начать собственный бизнес.

Контент онлайн-сервиса more.tv будет доступен в подписках «Фильмы и сериалы» и «Все включено».