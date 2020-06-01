Оппозиционеров Урбановича и Винярского арестовали на 15 суток

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский и лидер зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт» Денис Урбанович арестованы на 15 суток.

Административные дела в их отношении были рассмотрены 1 июня в суде Центрального района Минска, сообщает правозащитный сайт spring96.org . Оппозиционных активистов признали виновными по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Винярский и Урбанович были задержаны накануне недалеко от Комаровского рынка, где проходили многолюдные пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты альтернативных претендентов, в первую очередь Светланы Тихановской — супруги автора ютьюб-канала «Страна для жизни» популярного блогера Сергея Тихановского.

По данным правозащитников, 31 мая по всей стране было задержано не менее 30 общественных активистов. Задержания прошли на фоне пикетов в разных городах по сбору подписей в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты.