С 15 июня белорусы не будут платить НДС при ввозе электромобилей для личного пользования

До 31 декабря 2025 года при ввозе на территорию Беларуси электромобилей для личного пользования будет применяться ставка НДС в размере 0%, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Данная норма распространяется на граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории республики. Не относится нововведение к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

С учетом установления решением Совета Евразийской экономической комиссии на электромобили на период с 4 мая 2020 года по 31 декабря 2021 года ставки в размере 0% и по ввозной таможенной пошлине, в период с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года в отношении ввозимых физическими лицами электромобилей для личного пользования таможенные пошлины, налоги уплате не подлежат.

В таможенном комитете также напомнили, что таможенные сборы за совершение таможенных операций не уплачиваются в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых без уплаты таможенных пошлин, налогов либо ввозимых с освобождением от уплаты таковых.

В настоящее время в Беларуси насчитывается порядка 350 электромобилей.