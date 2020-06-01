С 15 июня белорусы не будут платить НДС при ввозе электромобилей для личного пользования

/ Техно
Просмотров: 378

До 31 декабря 2025 года при ввозе на территорию Беларуси электромобилей для личного пользования будет применяться ставка НДС в размере 0%, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Данная норма распространяется на граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории республики. Не относится нововведение к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

С учетом установления решением Совета Евразийской экономической комиссии на электромобили на период с 4 мая 2020 года по 31 декабря 2021 года ставки в размере 0% и по ввозной таможенной пошлине, в период с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года в отношении ввозимых физическими лицами электромобилей для личного пользования таможенные пошлины, налоги уплате не подлежат.

В таможенном комитете также напомнили, что таможенные сборы за совершение таможенных операций не уплачиваются в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых без уплаты таможенных пошлин, налогов либо ввозимых с освобождением от уплаты таковых.

В настоящее время в Беларуси насчитывается порядка 350 электромобилей.
Оценка: 
Средняя: 2 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: электромобили

Другие материалы на эту тему:

Завод «БелДжи» обкатает на белорусах китайский электромобиль

Завод «БелДжи» обкатает на белорусах китайский электромобиль

В Беларуси прогнозируется взрывной рост числа электромобилей

В Беларуси прогнозируется взрывной рост числа электромобилей

Белорусы смогут ввозить электромобили без таможенной пошлины

Белорусы смогут ввозить электромобили без таможенной пошлины

Правительство ФРГ поможет немцам при покупке электромобилей

Правительство ФРГ поможет немцам при покупке электромобилей