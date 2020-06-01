В Британии нашли новый способ остановить коронавирус

Микробиолог из университета Саутгемптона Уильям Кивил делает акцент на обеззараживающих свойствах меди.

Специалист отметил, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди умирает уже через четыре часа, передает The Times .

По его словам, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожает его ДНК.

«Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы», — сказал Кивил.