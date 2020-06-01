Средний курс наличного доллара в мае снизился на 0,8%, с начала года — вырос на 14,9%

На 13,98% (с 2,1134 до 2,4089 рубля) вырос в январе—мае 2020 года средний курс наличного доллара, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

В январе доллар подорожал на 1,29% (до 2,1406 рубля), в феврале — на 4,74% (до 2,2421), в марте — на 15,69% (до 2,5939), в апреле — подешевел на 6,38% (до 2,4284), в мае — на 0,80%.

Средний курс покупки уменьшился за последний месяц на 0,35% (с 2,4049 до 2,3965 рубля), продажи — на 1,25% (с 2,4520 до 2,4213).

Биржевой курс доллара повысился за январь на 1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля), за февраль — на 4,73% (до 2,2391), за март — на 15,47% (до 2,5856), за апрель — снизился на 6,63% (до 2,4143), за май — на 0,18% (до 2,4100), с начала года — увеличился на 14,57%.

В январе—мае 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 3,47% (в мае — на 0,23%), за год — на 2,74%. В 2018 году североамериканская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

По итогам января—мая нынешнего года белорусский рубль занял первое место по ослаблению к доллару на территории бывшего СССР.