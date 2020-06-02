В несколько раз больше футбольного поля: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Американское космическое агентство сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида.

По информации специалистов, небесное тело под номером 163348 (2002 NN4) пройдет мимо нашей планеты на скорости около 39,6 тыс. км/ч шестого июня.

Эксперты, наблюдающие за этим астероидом, отмечают, что его диаметр может составлять от 250 до 570 метров (это в несколько раз больше стандартного футбольного поля).

В НАСА подчеркнули, что 163348 (2002 NN4) Он в 10-20 раз крупнее, чем другие астероиды, которые будут приближаться к Земле в ближайшее время.

В США оценивают подобные небесные тела потенциально опасными, так как в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к тому, что риск столкновения с Землей будет выше, чем сейчас.