В Жодино жестоко зарезали женщину: двум мужчинам грозит расстрел

Двух братьев (50 и 54 года) подозревают в совершении убийства, совершенного с особой жестокостью.

Как сообщили в Следственном комитете, тело 47-летней женщины с множеством колото-резаных ран было обнаружено 31 мая в Жодино рядом с кладбищем вблизи мусорной свалки.

Правоохранителями по подозрению в совершении преступления задержаны местные жители-родственники (50 и 54 года).

Открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Санкции предусматривают наказание вплоть до смертной казни.