В Жодино жестоко зарезали женщину: двум мужчинам грозит расстрел

/ Происшествия
Просмотров: 1405

Двух братьев (50 и 54 года) подозревают в совершении убийства, совершенного с особой жестокостью.

Как сообщили в Следственном комитете, тело 47-летней женщины с множеством колото-резаных ран было обнаружено 31 мая в Жодино рядом с кладбищем вблизи мусорной свалки.

Правоохранителями по подозрению в совершении преступления задержаны местные жители-родственники (50 и 54 года).

Открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Санкции предусматривают наказание вплоть до смертной казни.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: жестокое убийство убийство Город: Жодино

Другие материалы на эту тему:

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Трагедия в Лунинце: 8 марта пенсионер застрелил жену, тещу и шурина

Трагедия в Лунинце: 8 марта пенсионер застрелил жену, тещу и шурина