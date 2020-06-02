Мингорсуд поддержал решение Генпрокуратуры о выдаче Турции Хиджри Мамаша

Минский городской суд оставил в силе решение Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче Турции 27-летнего курда Хиджри Мамаша, а его жалобу — без удовлетворения.

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Как сообщает правозащитная организация Human Constanta, которая осуществляет юридическую поддержку Мамаша, суд принял решение 1 июня, рассмотрев жалобу Мамаша в закрытом режиме. В жалобе Мамаш указал на несоответствие обвинения белорусскому уголовному законодательству, на срочность принятой процедуры и на угрозы пыток в случае его выдачи.

Адвокат Хиджри Мамаша Артем Калоша ранее сообщил БелаПАН, что курд бежал из Турции из-за угрозы преследования в Ирак, оттуда приехал в Ереван. Приобрел новые документы, по которым купил билет на самолет из Еревана до Белграда через Минск, однако в национальном аэропорту Минск 6 июля 2019 года был арестован по обвинению в подделке паспорта. С тех пор находится под стражей в следственном изоляторе. Его планировали депортировать из Беларуси и запретить въезд на пять лет.

Мамаш подал заявление о международной защите в Беларуси, но департамент по гражданству и миграции 5 февраля 2020 года ему отказал. Суд Центрального района Минска 3 апреля оставил решение в силе. 23 апреля заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук удовлетворил просьбу Министерства юстиции Турецкой Республики, разрешив выдачу Хиджри Мамаша для привлечения к ответственности по ст. 302/1 Уголовного кодекса Турции (покушение на единство и территориальную целостность государства).

По словам координатора направления Human Constanta по защите прав человека иностранных граждан и лиц без гражданства Эниры Броницкой, Мамаш утверждает, что не совершал таких преступлений на территории Турции и его преследуют по политическим мотивам из-за участия в мирных акциях и агитации молодежи вступать в Народную демократическую партию.

Как сообщал БелаПАН, в конце мая Комитет по правам человека (КПЧ) ООН вынес решение о применении временных мер к Хиджри Мамашу, то есть КПЧ требует от белорусского правительства приостановить передачу курда до рассмотрения жалобы по существу в комитете ООН.

30 мая Human Constanta направила в Администрацию президента 342 подписи под просьбой не выдавать Хиджри Мамаша и предоставить ему убежище в Беларуси. Аналогичное обращение 2 июня направил и сам Мамаш, сообщили в организации.

«Мы благодарны всем, кто подписался под петицией в поддержку Хиджри Мамаша, и надеемся на позитивное решение со стороны Администрации президента. Во всяком случае, это последняя надежда на его спасение от пыток. Также мы надеемся, что требование со стороны Комитета по правам человека не будет проигнорировано, и он сможет оставаться в безопасности до рассмотрения дела по существу», — отметила правозащитница Human Constanta Анастасия Лойко.