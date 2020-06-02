Евросоюз призвал немедленно освободить задержанных активистов

«События в Беларуси за последние несколько дней вызывают серьезные вопросы относительно уважения властями прав человека и основных свобод», — заявил БелаПАН пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

Сергей Тихановский

Он подчеркнул, что задержанные блогер Сергей Тихановский, оппозиционный политик Николай Статкевич и другие гражданские активисты и участники мирных акций протеста «должны быть немедленно освобождены, а их уголовное и административное преследование прекращено».

«По мере приближения Беларуси к президентским выборам важно, чтобы власти обеспечивали свободу собраний и выражения мнений. Мы также призываем Беларусь своевременно пригласить БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами в соответствии с обычной практикой, — сказал Стано. — Европейский союз привержен стабильному, демократическому и процветающему будущему для Беларуси на благо ее народа. Мы продолжим нашу работу со всеми заинтересованными сторонами с твердой целью».

Отвечая на вопрос, будет ли от ситуации с правами человека зависеть выделение помощи ЕС для Беларуси, в том числе на борьбу с последствиями COVID-19, Стано отметил, что финансовая помощь Беларуси в связи с пандемией является частью пакета чрезвычайной поддержки для стран Восточного партнерства.

«Он нацелен на преодоление неотложного кризиса в области здравоохранения и вытекающих из него гуманитарных потребностей, а также долгосрочного и структурного воздействия на общество и экономику наших стран-партнеров, — заявил представитель ЕС. — В связи с этой поддержкой ЕС постоянно подчеркивал, в том числе в телефонном разговоре 21 апреля между высоким представителем Борреллом и министром иностранных дел Макеем, важность того, чтобы белорусские власти выполняли рекомендации ВОЗ».

Чтобы иметь право на получение макрофинансовой помощи от ЕС, Беларусь «должна иметь программу с Международным валютным фондом и выполнить определенные политические предпосылки».