Пассажирка ударила таксиста молотком по голове на Гомельщине

Установлено, что 54-летняя женщина вызвала 30 мая такси, чтобы доехать из областного центра в одну из деревень Гомельского района. Подъезжая к месту назначения, женщина внезапно ударила водителя по голове молотком.

По данным УВД Гомельского облисполкома, удар был слабый, поэтому потерпевший отделался ушибом. Мужчина отобрал у пассажирки молоток, вызвал милицию и удерживал женщину до приезда следственно-оперативной группы.

По словам задержанной, она заранее решила отобрать у таксиста деньги и специально взяла с собой молоток.

Следователи возбудили уголовное дело за разбой.