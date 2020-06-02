Сотрудница полиции назвала «охеревшим» тюменца, который указал ей на отсутствие маски

Житель Тюмени без маски пришел отметиться в отдел полиции. Сотрудница полиции, которая сама была без маски и перчаток назвала посетителя «охеревшим».

Мужчина рассказал, что пытался объяснить сотруднице, что у него нет денег, чтобы купить маску. После этого между ними состоялся такой диалог:

— Вы закон тоже нарушаете.

— Какой я закон нарушила? Вы ко мне пришли, а не я к вам. Надеваете маски и приходите сюда! Еще вопросы есть? Сейчас составлю на вас протокол за нарушение масочного режима, — говорит сотрудница полиции.

— Вы себе составите тоже?

— Ты охеревший, что ли? Или что? Я понять не могу.