Сотрудница полиции назвала «охеревшим» тюменца, который указал ей на отсутствие маски
Житель Тюмени без маски пришел отметиться в отдел полиции. Сотрудница полиции, которая сама была без маски и перчаток назвала посетителя «охеревшим».
Мужчина рассказал, что пытался объяснить сотруднице, что у него нет денег, чтобы купить маску. После этого между ними состоялся такой диалог:
— Вы закон тоже нарушаете.
— Какой я закон нарушила? Вы ко мне пришли, а не я к вам. Надеваете маски и приходите сюда! Еще вопросы есть? Сейчас составлю на вас протокол за нарушение масочного режима, — говорит сотрудница полиции.
— Вы себе составите тоже?
— Ты охеревший, что ли? Или что? Я понять не могу.
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