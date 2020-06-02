Оппозиция потребовала от ЦИК отказать Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты

Объединенная гражданская партия потребовала от Центризбиркома вынести баллотирующемуся на шестой срок Александру Лукашенко предупреждение «за организацию провокаций» и отказать ему в регистрации кандидатом в президенты.

«29 мая во время выступления на тракторном заводе в Минске Александр Лукашенко описал сценарий, по которому через несколько часов была организована провокация против членов инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно, — утверждается в заявлении политсовета партии, которое поступило в БелаПАН. — Это свидетельствует о том, что провокация была подготовлена заранее, а Александру Лукашенко были известны ее детали. Александр Лукашенко сам баллотируется в президенты, является заинтересованным лицом, при этом не гнушается устраивать провокации против своих оппонентов».

По мнению членов политсовета ОГП, есть «многочисленные видеосвидетельства того, что члены инициативной группы Светланы Тихановской, в том числе Сергей Тихановский, не проявляли агрессии к кому-либо, а провокация была организована с участием людей в форме сотрудников милиции».

На основании изложенного они требуют от генерального прокурора и главы МВД «установить личности и привлечь к ответственности всех участников и организаторов провокации; привлечь к ответственности руководство управления внутренних дел Гродно за незаконное задержание участников сбора подписей и незаконное содержание их под стражей».

Центризбиркому, по их мнению, надлежит объявить Лукашенко предупреждение за «использование служебных полномочий в рабочее время в целях предвыборной агитации, примером которой было его выступление на тракторном заводе», а также «за организацию провокаций против членов инициативной группы Светланы Тихановской». На основании этого ЦИК должен «отказать А. Лукашенко в регистрации в качестве кандидата в президенты».

Кроме того, от Центризбиркома потребовали обеспечить всем кандидатам в президенты «равные условия для выступлений на государственных предприятиях, в государственных организациях и учреждениях, на экранах и страницах государственных СМИ».