Перевод Жилищного кодекса на белорусский язык может быть утвержден в июне

Об этом БелаПАН сообщила член совета, экс-депутат Палаты представителей и председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» Елена Анисим.

«Вчера я отправила свои комментарии к переводу Жилищного кодекса. Комментарии принимают до 5 июня, а потом, я думаю, в течение одной или двух недель будет назначено заседание. Фактически мы заседаем раз в квартал, поэтому где-то в середине или конце июня должно быть заседание, где текст Жилищного кодекса будет обсужден и утвержден», — сказала Анисим.

В прошлом году эксперты утвердили белорусскоязычные версии Кодекса о браке и семье, Избирательного кодекса и части Гражданского кодекса, а в этом году — Гражданский кодекс полностью. Помимо перевода Жилищного кодекса эксперты намерены до конца года утвердить перевод Кодекса о земле.

Экспертный совет по переводу законодательных актов на белорусский язык был создан в 2019 году при Национальном центре правовой информации (НЦПИ). С самого начала консультационный орган возглавлял Евгений Коваленко, который занимал пост директора НЦПИ до апреля 2020-го. Сейчас совет, вероятно, возглавит нынешний глава центра Андрей Мательский. Идея создания такого совета была впервые высказана в апреле 2019 года на встрече Анисим и почетного председателя ТБМ Олега Трусова с руководством НЦПИ и Национального центра законодательства и правовых исследований.