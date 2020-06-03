Одесситам рекомендовали не купаться в море — опасно

После проведения лабораторных исследований воды из Черного моря, пробы которой были отобраны в контрольных точках Одессы, специалисты рекомендовали отложить начало купального сезона.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы, на данный момент морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.

В этой связи, с «целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем», рекомендуется «временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения».