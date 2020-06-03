Как в Польше в условиях COVID-19 будут избирать президента

Президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о порядке проведения президентских выборов во время эпидемии коронавируса.

Фото с сайта «Укринформа»

Дата всеобщего голосования будет назначена спикером Сейма.

Судя по заявлениям политиков правящего большинства, президентские выборы состоятся, вероятнее всего, 28 июня.

Новый закон о выборах предполагает, что голосование пройдет по смешанному принципу — на избирательных участках и по почте для всех желающих избирателей, в частности, пребывающих на карантинном режиме.

Кандидаты, заявленные на несостоявшиеся 10 мая выборы, имеют право баллотироваться снова, не собирая подписей с поддержкой.

Новые кандидаты в президенты Польши должны представить Государственной избирательной комиссии 100 тыс. подписей с поддержкой избирателей.

Срок полномочий действующего президента Польши Анджея Дуды истекает шестого августа, сообщает polskieradio.pl .

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро третье июня, в Польше было зафиксировано 24 395 случаев заболеваний COVID-19 (умерли 1 092 человека).