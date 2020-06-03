Проститутки готовы на всё, чтобы в Германии открыли бордели

Профсоюз эротических и сексуальных услуг Германии считает, что работники секс-индустрии будут четко выполнять новые требования, лишь бы власти открыли публичные дома.

Как отметила Сюзанне Бляйер Вильп, член правления профсоюза, нынешнее положение в отрасли можно охарактеризовать двумя словами — «абсолютная катастрофа», пишет DW .

Она подчеркнула, что в настоящее время у владельцев борделей заканчиваются деньги, а сами проститутки, среди которых немало женщин из Восточной Европы, нервничают по поводу неопределенных перспектив.

Чтобы облегчить властям принятие решение по поводу открытия борделей в рамках смягчения карантинных мер, профсоюз разработал концепцию по гигиенической адаптации отрасли к новым условиям — девять страниц мелким шрифтом.

В ней пошагово описывается то, каким образом предполагается обслуживать клиентов в условиях пандемии.

Ключевые пункты: никаких поцелуев, регулярное проветривание помещений, дезинфекция клиентов и обязательное ношение масок, закрывающих рот и нос.

Сюзанне Бляйер Вильп утверждает, что немецкие проститутки будут соблюдать новые требования ради того, чтобы хоть что-то получить.