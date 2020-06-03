Лукашенко считает, что не потянувшим работу в правительстве надо дать другие портфели

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Александр Лукашенко считает, что полностью Совет министров менять не следует.

«Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента», — заявил он на сегодняшнем совещании о новом составе правительства.

Также Лукашенко подчеркнул, что и необходимости такой нет, потому что, по его словам, «выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать».

Что же касается тех, кто не справился, «надо заменить и направить на другую работу».
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Тэги: кадровая политика правительство Персона: Александр Лукашенко

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