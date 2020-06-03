Главный эпидемиолог Швеции признал ошибочность отказа страны от строгого карантина

/ Мир
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Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что его стратегия борьбы с Covid-19 повысила число смертей в стране. Тегнелл убедил соотечественников отказаться от строгого карантина.

«Если бы мы столкнулись с той же болезнью с теми же знаниями, что и сегодня, я думаю, что наш ответ оказался бы где-то посередине между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир», — передает его слова Bloomberg.

Швеция запретила мероприятия с участием 50 человек, но рестораны, магазины и спортзалы оставались открытыми, как и школы для детей до 16 лет.

Сейчас уровень смертей от коронавируса в Швеции является одним из самых высоких в мире — 43 человека на 100 тысяч населения. Он намного превышает соответствующий уровень в соседних Дании и Норвегии.

Кроме того, есть лишь немного доказательств, что отказ от большей части карантинных мер поддержал экономику страны. Прогнозируется, что в 2020 году экономика Швеции сократится на 7%, примерно на столько же, как и в остальных странах ЕС.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Андерс Тегнелл Город: Стокгольм

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