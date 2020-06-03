Автобусные рейсы из Минска в Варшаву возобновят 11 июня
Международная компания-перевозчик Ecolines возобновляет автобусные рейсы из Минска в Варшаву с 11 июня.
Первый рейс
В 20:00 из белорусской столицы в польскую в эти же дни будут отправляться автобусы через Барановичи и Брест.
С 18 июня добавят еще два рейса из Минска по четвергам и субботам: один — через Лиду, Гродно и Белосток с отправлением в 09:15, другой — через Барановичи и Брест с отправлением в 10:30.
В компании предупредили, что у пассажиров при посадке в автобус сотрудники измерят температуру с помощью бесконтактного термометра. При этом на протяжении всей поездки и пассажиры, и персонал транспорта должны быть в масках.