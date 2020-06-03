Бабарико не верит, что армия пойдет против «электорального большинства»

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико начал поездки по регионам. 3 июня экс-глава «Белгазпромбанка» провел встречу со своей инициативной группой на парковке гомельского торгового центра «Секрет».

Бабарико отметил, что прежде у действующей власти на выборах не было меньше 50% голосов. «Пятьдесят плюс один голос или 93% — значения не имеет, у тебя электоральное большинство, и всегда это было. Можно много чего рассказывать, но мы должны признать, что до 2015 года история была "50% плюс". Если будет "50 минус" — это будет совсем другая история. Так как у народа "50 плюс" никогда не "воровали" президента, это был их президент. А "50 минус" — это значит, что у них будет другой президент. Такие сценарии обычно завершаются если очень хорошо, то плавной передачей власти», — отметил претендент.

По его мнению, должен быть предусмотрен механизм, исключающий люстрацию, месть и наказание, если не совершено уголовное преступление. «Иначе произойдет история, которую уже нельзя будет контролировать, которую продемонстрировали многие страны... Я очень не хочу этого сценария, я имею в виду, что все-таки разум восторжествует», — сказал Бабарико.

По его мнению, армия не пойдет против народа — не против 200 или 300 тыс., а против электорального большинства. План потенциального кандидата — показать, как проголосовали, «при современных технологиях это сделать достаточно легко при наличии простого фотоаппарата».

«Нас пока не три миллиона. Даже если будет миллион, да, сознательный и замечательный, но нам надо три миллиона с лишним. Есть цифры, которые принесли ребята, занимающиеся у нас аналитикой: 60% однозначно придут на выборы, 20% сказали, что однозначно не придут, и 20% — что не определились… Наша цель — поднять эти 40%», — заявил Бабарико.

Президентские выборы назначены на 9 августа. С 21 мая по 19 июня проходит сбор подписей по выдвижению кандидатов в президенты.