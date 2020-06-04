В Соколе построят типовой детский сад с бассейном

Начинается разработка проекта. Объект введут в эксплуатацию в начале 2022 года.

Новое дошкольное учреждение расположится в границах улиц Головачева — Рябиновой — Березогорской, сообщили агентству «Минск-Новости» в Управлении капитального строительства «Запад».

«Это типовой объект наподобие того, что возводим в настоящее время на улице Каролинской, — уточнил директор предприятия Юрий Кочерго. — Сад рассчитан на 230 мест, в здании планируется разместить бассейн. Строительство обычно длится 12–13 месяцев».

По его словам, проектно-сметная документация, которую делает «Минскпроект», должна быть готова в четвертом квартале нынешнего года. Строительство предполагается начать зимой, чтобы в начале 2022-го ввести детский сад в эксплуатацию.

«Думаю, в следующем году в Инвестиционную программу Минска могут включить и такой объект, как средняя школа в Соколе», — добавил чиновник.