Милиция продолжает задерживать активистов по всей Беларуси

Милиция продолжает задержания активистов и участников легальных пикетов по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты, сообщают правозащитники.

Утром 3 июня в Минске был задержан Валентин Троцкий. Предположительно, он находится в УВД Фрунзенского района столицы, передает spring96.org

В Полоцке (Витебская область) вечером 3 июня в своей квартире был задержан блогер Алесь Круткин. В задержании принимали участие сотрудники ОМОНа. Дома у блогера прошел обыск с участием сотрудников уголовного розыска.

В Новополоцке (Витебская область) задержан Андрей Зуев, волонтер инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской. Ранее Зуев отбыл семь суток ареста за участие в стриме блогера Сергея Тихановского.

Также 3 июня около 17:30 в Новополоцке был задержан член инициативной группы Тихановской Артур Синега. Его отвезли в отделение милиции для составления протокола по ст. 23.34 КоАП.

В Минске задержан первый секретарь не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Максим Урбанович. Активиста задержали утром 3 июня, когда он выходил из своей квартиры. Сейчас Урбанович находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. По предварительной информации, ему инкриминируют участие в пикете 31 мая на Комаровском рынке.

Правозащитники сообщают, что в УВД Заводского района Минска вызывают защитника Куропат Валерия Рябцева якобы за участие в пикете 31 мая возле Комаровского рынка. В связи с участием в этом пикете в милицию также вызывают Сергея Мацкойтя. Сотрудники РОВД позвонили ему и сказали, что приедут за ним на работу.

У дома политика Евгения Афнагеля в Минске с вечера 2 июня дежурят неизвестные в штатском. Несколько машин с людьми в штатском, похожими на сотрудников милиции, стоят на ближайших к дому перекрестках и у входа во двор.

По информации правозащитников, с 6 по 31 мая по всей стране было задержано 195 человек, которые участвовали или наблюдали за политическими и экологическими акциями протеста. Состоялось 155 судебных процессов по административным делам, в том числе 135 — по ст. 23.43 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия). В результате 69 человек были арестованы, 72 — оштрафованы. С призывом к властям Беларуси прекратить репрессии и освободить задержанных выступили Европарламент, Европейская служба внешних действий и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Вечером 3 июня в квартире Тихановского и на даче, а также в квартире его матери прошли обыски. Из постановления на обыск следует, что Тихановский — подозреваемый по уголовному делу по статье 364 УК (насилие в отношении сотрудников милиции). Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным.