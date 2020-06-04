В Бресте зафиксировали эпидемию пневмонии

/ Общество
Просмотров: 1756

В областном центре ежедневно госпитализируют более 100 человек с пневмонией, сообщает местный зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Как говорится в сообщении центра, размещенном на официальном сайте Брестского горисполкома, ситуация с распространением COVID-19 в областном центре напряженная — в настоящее время «в городе отмечается пик заболеваемости». Мест для госпитализации достаточно — заболевших пневмонией размещают в Брестской центральной городской больнице и городской больнице № 1, отмечают местные власти.

Вместе с тем, замечают эпидемиологи, несмотря на информирование жителей в СМИ о мерах предосторожности, «отношение части населения к профилактическим мерам недостаточно серьезное»: даже в магазинах и общественном транспорте лишь часть людей используют защитные маски.

Сколько на данное время случаев коронавирусной инфекции выявлено в Бресте, местные власти не сообщают. Последний раз данные по региону о заболевших COVID-19 были обнародованы в конце апреля. Минздрав не публикует статистику заболевших по областям и Минску. Второй месяц министерство не проводит пресс-мероприятия.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пневмония коронавирус COVID-19 Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

«Почему меня ищут?». 30 базовых за нарушение карантина, или Закон что дышло

«Почему меня ищут?». 30 базовых за нарушение карантина, или Закон что дышло

ВОЗ указала на тревожную ситуацию с COVID-19 в Беларуси

ВОЗ указала на тревожную ситуацию с COVID-19 в Беларуси

В борьбе с COVID-19 Лукашенко уповает на бога

В борьбе с COVID-19 Лукашенко уповает на бога