В Бресте зафиксировали эпидемию пневмонии

В областном центре ежедневно госпитализируют более 100 человек с пневмонией, сообщает местный зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Как говорится в сообщении центра, размещенном на официальном сайте Брестского горисполкома, ситуация с распространением COVID-19 в областном центре напряженная — в настоящее время «в городе отмечается пик заболеваемости». Мест для госпитализации достаточно — заболевших пневмонией размещают в Брестской центральной городской больнице и городской больнице № 1, отмечают местные власти.

Вместе с тем, замечают эпидемиологи, несмотря на информирование жителей в СМИ о мерах предосторожности, «отношение части населения к профилактическим мерам недостаточно серьезное»: даже в магазинах и общественном транспорте лишь часть людей используют защитные маски.

Сколько на данное время случаев коронавирусной инфекции выявлено в Бресте, местные власти не сообщают. Последний раз данные по региону о заболевших COVID-19 были обнародованы в конце апреля. Минздрав не публикует статистику заболевших по областям и Минску. Второй месяц министерство не проводит пресс-мероприятия.