Лукашенко назначил премьер-министром главу Госкомвоенпрома

Роман Головченко назначен десятым в истории независимой Беларуси премьер-министром, сменив на этой должности Сергея Румаса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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«Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!», — рассказал Лукашенко о Румасе.

Посол в Китае Николай Снопков назначен первым вице-премьером;

министр промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Александр Субботин — вице-премьером;

первый вице-премьер Дмитрий Крутой — замглавой Администрации президента;

заместитель председателя Комитета государственной безопасности Иван Тертель — главой Комитета госконтроля;

гендиректор телеканала СТВ Игорь Луцкий — министром информации.