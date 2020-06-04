Лукашенко назначил премьер-министром главу Госкомвоенпрома

/ Политика
Просмотров: 1757

Роман Головченко назначен десятым в истории независимой Беларуси премьер-министром, сменив на этой должности Сергея Румаса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Фото: kbdisplay.by

«Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!», — рассказал Лукашенко о Румасе.

  • Посол в Китае Николай Снопков назначен первым вице-премьером; 
  • министр промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Александр Субботин — вице-премьером; 
  • первый вице-премьер Дмитрий Крутой — замглавой Администрации президента; 
  • заместитель председателя Комитета государственной безопасности Иван Тертель — главой Комитета госконтроля; 
  • гендиректор телеканала СТВ Игорь Луцкий — министром информации.

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кадровые назначения правительство Персона: Роман Головченко Дмитрий Крутой Николай Снопков Александр Субботин Сергей Румас Иван Тертель Игорь Луцкий

Другие материалы на эту тему:

Новое правительство Беларуси. Лукашенко усомнился в лояльности Румаса?

Новое правительство Беларуси. Лукашенко усомнился в лояльности Румаса?

Крутой премьер-министр? Кто возглавит новое правительство Беларуси

Крутой премьер-министр? Кто возглавит новое правительство Беларуси

Белорусскому правительству грозит отставка?

Белорусскому правительству грозит отставка?

Миссия правительства невыполнима. Будет ли отставка?

Миссия правительства невыполнима. Будет ли отставка?