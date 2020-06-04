Лукашенко назначил премьер-министром главу Госкомвоенпрома
Роман Головченко назначен десятым в истории независимой Беларуси премьер-министром, сменив на этой должности Сергея Румаса.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
«Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!», — рассказал Лукашенко о Румасе.
- Посол в Китае Николай Снопков назначен первым вице-премьером;
- министр промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Александр Субботин — вице-премьером;
- первый вице-премьер Дмитрий Крутой — замглавой Администрации президента;
- заместитель председателя Комитета государственной безопасности Иван Тертель — главой Комитета госконтроля;
- гендиректор телеканала СТВ Игорь Луцкий — министром информации.
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