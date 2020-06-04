Мишустин позвонил Румасу на прощание

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4 июня состоялся телефонный разговор бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Михаил Мишустин. Фото пресс-службы правительства РФ

Российский премьер поблагодарил Румаса «за совместную плодотворную работу в должности премьер-министра Беларуси». Он отметил, что «высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза».

Мишустин пожелал Румасу «удачи, благополучия и крепкого здоровья».

3 июля Румас был отправлен в отставку, сегодня новым премьер-министром Беларуси назначен Роман Головченко.
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Тэги: отставка правительства Беларусь-Россия Персона: Михаил Мишустин Роман Головченко Сергей Румас

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