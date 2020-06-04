Лукашенко объяснил, почему выбрал Головченко на пост премьер-министра

«Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы». Об этом заявил Александр Лукашенко, комментируя назначение премьер-министром Романа Головченко, занимавшего до этого должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко отметил, что Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры.

«Я его вчера предупредил, что у нас правительство — коллективный орган. И он — председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат», — заявил официальный лидер.

По его словам, сегодня наибольшее внимание необходимо уделить промышленности.

«В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам. И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать», — цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что на предыдущей работе Головченко занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне. «Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор», — отметил глава государства.

Но самое главное, подчеркнул Лукашенко, — «это надежный человек, которому можно доверить».

«Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы», — резюмировал Лукашенко.