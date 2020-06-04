Ермошина возмутилась угрозой Тихановских «прихлопнуть» ее

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина просит Следственный комитет с просьбой проверить, нет ли в высказываниях гомельского видеоблогера Сергея Тихановского угроз в ее адрес. Об этом она сообщила 4 июня на заседании ЦИК.

«Идут угрозы даже мне, — рассказала она. — Это я говорю для тех, кто считает эти пикеты мирными (пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты — БелаПАН.). Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами "прихлопнуть"? Ну, и далее оскорбительное прозвище меня. Прихлопнуть — это слово-синоним "убить, уничтожить". Это угроза, прямая угроза, котора уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет?»

Ермошина также привела в пример выступление Сергея Тихановского в Могилеве 27 мая. «Цитирую из интернет-ресурсов: "Мы скоро собираемся в Шклов, в Александрию пикеты проводить. Это понятно, хоть там никто и не живет (имеется в виду резиденция), но проведем. И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдем в гости, это мы можем", — сказала Ермошина. — Зайдем в гости к человеку, который не ждет и не приглашал? А если зайдем, то как — принудительно? Это мирные пикеты по сбору подписей?»

Ермошина уточнила, что видит угрозу в связи с выполнением профессиональных обязанностей. «Причем угроза эта реальная, к ней готовятся, объявляют подготовку, при чем массовую», — добавила глава ЦИК.

По словам Ермошиной, она просит Следственный комитет дать свою правовую оценку и при необходимости привлечь Тихановского к уголовной ответственности.