Лукашенко озаботился суверенитетом Беларуси

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Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом, заявил Александр Лукашенко 4 июня на совещании по формированию нового состава правительства.

Фото пресс-службы президента

«Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая — зона ответственности нашего правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий. Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и нами», — приводит слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко напомнил о достижениях страны за время независимости, в том числе о таких проектах, как организация под Минском высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, реализация космических программ, появление в стране IT-отрасли. В ближайшее время в Беларуси будет запущен первый блок атомной электростанции.

«Получим электроэнергию, и не надо страдать, что ее некуда девать будет — народу отдадим. Найдем мы, как снизить стоимость электростанции и тарифов на электроэнергию», — сказал Лукашенко.

«Мы создали новую IT-отрасль, — добавил он. — Мы замахнулись не просто на цифровизацию — на искусственный интеллект. Нас знают и уважают в мире. Мы сделали это и много-много других проектов. А говорят, что мы сидели на месте и не занимались новыми и новейшими технологиями. Можно сказать: я могу больше. Но если можешь больше, то покажи деньги. Где ты возьмешь деньги, чтобы сделать больше?»

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Александр Лукашенко

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