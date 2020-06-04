Цепкало, если станет президентом, собирается отменить декрет «о тунеядцах»

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О необходимости отменить декрет о предупреждении социального иждивенчества («о тунеядцах») заявил претендент на пост президента Валерий Цепкало в ходе общения с подписчиками своего youtube-канала 4 июня.

«Безусловно, его надо сразу отменять. Это вообще-то является нарушением и этических норм, и не находится в контексте мировой практики, — сказал Цепкало. — Часто люди попадают в сложное положение по не зависящим от них обстоятельствам. Ситуация с безработицей у нас становится все хуже и хуже. С поиском работы становится все сложнее. В целом экономика Республики Беларусь стагнирует и становится все менее и менее конкурентоспособной. Поэтому люди, которые вынужденно оказались без работы, естественно, нуждаются в помощи. Им и так тяжело».

«Каждый человек хочет работать, каждый человек хочет получать нормальную, достойную зарплату. Но сегодня, если кто-то оказался в сложном жизненном положении, а мы его еще штрафуем за то, что ему и так тяжело, я считаю, это неправильно. Государство должно помогать людям, которые оказались в таком положении», — считает претендент.

По его мнению, налог на «тунеядцев» еще более усугубляет жизнь и еще более психологически давит на граждан.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: декрет о тунеядцах президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало

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