50 млрд выбросили на ветер: Цепкало раскритиковал политику Лукашенко

Претендент на пост президента, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало негативно отозвался о практике распределения студентов после окончания вуза.

«Вообще, институт распределения для меня совершенно непонятен. По-моему, я не знаю, может быть, в Северной Корее он существует как обязательное распределение. Но на самом деле я не знаю мирового опыта, где бы распределение применялось как форма трудоустройства выпускников вузов», — заявил Цепкало в ходе общения с подписчиками своего youtube-канала и страницы в «Инстаграме» 4 июня.

«Должна быть рыночная экономика, должна быть конкуренция за этих выпускников, — подчеркнул претендент. — Государство должно серьезную часть средств направлять на поддержку способных студентов, на поддержку специальностей, с которыми оно связывает свои конкурентные преимущества, — так, как это делается везде в мире, от Южной Кореи до Европы и Соединенных Штатов».

«Если государство считает, что с микроэлектроникой или с программированием, или с автомобилестроением оно связывает какие-то конкурентные преимущества в будущем, оно выделяет стипендии на эти специальности, люди идут на эти специальности. Им обходится учеба бесплатно… На всех остальных курсах и специальностях государство также выделяет деньги. Не всем, естественно, высшее образование не может быть абсолютно бесплатным. Выделять деньги наиболее способным, это может быть 20-30% студентов вуза», — считает Цепкало.

Он отметил, что за последние 20-25 лет на поддержку госпредприятий было выделено 50 млрд долларов, однако ни одно из них не стало эффективным. По мнению бывшего руководителя ПВТ, 10% этих средств следовало направить на модернизацию школ и университетов.

«Учитель должен стать ключевым звеном белорусской экономики. Образование — это единственное, на что мы можем опереться в острой конкурентной международной борьбе», — заявил Цепкало.