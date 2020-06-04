Литва вновь поставила перед Беларусью вопрос об Островецкой АЭС

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 4 июня во время телефонного разговора поздравил министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с продолжением работы во вновь сформированном составе белорусского правительства, сообщает пресс-служба литовского МИД.

Линкявичюс уведомил Макея о принятом правительством Литвы решении об оказании гуманитарной помощи Беларуси в борьбе с пандемией COVID-19 и еще раз призвал реализовать рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Министр также призвал продолжать диалог по политическим и экономическим вопросам и акцентировал обязательства Беларуси относительно безопасности атомной электростанции. «Я напомнил о политических договоренностях по поводу строящейся в Островце атомной электростанции и об обещании, данном Беларусью Европейской комиссии, реализовать рекомендации международных экспертов до начала работы электростанции», — подчеркнул Линкявичюс.

Министр призвал продолжать диалог с Группой регулирования ядерной безопасности Евросоюза и оперативнее реагировать на предложения о выполнении рекомендаций относительно стресс-тестов, представленных Беларуси директоратом Европейской комиссии по энергетике.

Как отметил Линкявичюс, интерес Литвы — независимая и демократическая Беларусь. Литва будет продолжать вносить вклад в диверсификацию белорусского импорта энергетических ресурсов. Ожидается прибытие в Клайпедский порт танкера из США, который доставит нефтепродукты, предназначенные именно для Беларуси.

Линкявичюс выразил надежду на то, что приближающиеся президентские выборы в Беларуси пройдут с соблюдением международных стандартов, что будут созданы равные условия для всех кандидатов, а также для самовыражения гражданского общества, и обратил внимание на заявление по данному вопросу, принятое странами ЕС, США и Великобританией.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Беларусь-Литва АЭС-Беларусь

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