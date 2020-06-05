Лукашенко — Орбану: вы открываете всему миру старые-новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии

В Минске начались переговоры Александра Лукашенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прибыл сегодня в Беларусь с официальным визитом.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Хочу вас поздравить. Вы открываете всему миру старые-новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии. Хочу поблагодарить, что этот маршрут вы открываете в Беларуси», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Когда я задумался о зарубежных поездках после пандемии, куда поехать впервые, я решил — давайте поедем туда, куда давно обещали», — отметил Орбан.

Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко и Орбан обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов.

«Беларусь и Венгрия уже имеют хороший задел в развитии отношений, однако есть большой потенциал для расширения взаимодействия в различных сферах», — отметила пресс-служба.

Кроме того, на переговорах будет рассмотрено сотрудничество по линии Беларусь — Евросоюз, в том числе в формате Восточного партнерства. В центре внимания также будет ситуация в регионе и мире, подходы к решению наиболее актуальных проблем.

Это первый официальный визит венгерского лидера в Беларусь.

По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Венгрией в январе-марте 2020 года составил 50 млн 987 тыс. долларов, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Экспорт составил 23 млн 840 тыс. долларов (+3,6%), импорт — 27 млн 147 тыс. (-12,7%), отрицательное сальдо — 3 млн 307 тыс.