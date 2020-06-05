В Ухане не осталось больных COVID-19

В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с COVID-19.

По данным медиков, больных нет во всей провинции Хубэй.

Также известно о том, что из-под карантина отпустили 28 человек, перенесших болезнь без симптомов. Еще 217 человек, не имеющих симптомов болезни, остаются на изоляции.

Впервые о том, что в Ухане, где началась вспышка коронавируса, не выявили новых случаев заражения, стало известно 1 июня, пишет lenta.ru .

За все время в Китае, по данным Университета Джонса Хопкинса, было зафиксировано 84 171 случай заражения коронавирусом нового типа (умерло 4638 человек).