Где в Минске сделать тест на COVID-19, если вам нужно для выезда за рубеж

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Многие страны, открывающие свои границы для иностранцев, намерены требовать документ, подтверждающий отсутствие у въезжающего инфекции COVID-19.

Как сообщает Минздрав Беларуси, граждане нашей страны могут пройти тестирование и получить соответствующий документ в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (Минск, улица Казинца, 50).

Здесь на платной основе проводится лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени.

Стоимость ПЦР-исследования для граждан Беларусь — 41,38 рубля, для нерезидентов — 56,63 рубля.

Результат лабораторного исследования выдается на русском и английском языках.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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