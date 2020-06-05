Где в Минске сделать тест на COVID-19, если вам нужно для выезда за рубеж
Многие страны, открывающие свои границы для иностранцев, намерены требовать документ, подтверждающий отсутствие у въезжающего инфекции COVID-19.
Как сообщает Минздрав Беларуси, граждане нашей страны могут пройти тестирование и получить соответствующий документ в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (Минск, улица Казинца, 50).
Здесь на платной основе проводится лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени.
Стоимость ПЦР-исследования для граждан Беларусь — 41,38 рубля, для нерезидентов — 56,63 рубля.
Результат лабораторного исследования выдается на русском и английском языках.