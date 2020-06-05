Во Дворце Республики в рабочее время принудительно собирали подписи за Лукашенко

По словам директора Дворца, заместитель председателя профсоюзного комитета собирал подписи по собственной инициативе. Инициатора сбора подписей уволили, а сотрудникам принесли извинения.

На аудиозаписи, отправленной svaboda.org , мужской голос ставит задачу: «Каждый из вас должен внести данные, поставить подпись, чтобы эти списки были переданы в канцелярию Администрации президента. Чтобы показать, что у нас самая большая служба патриотов в Республике Беларусь».

На записи можно услышать возражения: «Есть ли у вас свидетельство о праве на сбор подписей?», «Говорят, что это нельзя делать в рабочее время, только в свободное», «Это нарушение закона».

Сборщик отвечает на эти замечания: «Я следую указаниям директора. Поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы ко мне, я перенаправлю вас к директору». «Те, кто не помнит свои паспортные данные, они находятся в отделе кадров», — продолжил он.

Директор Дворца Республики Максим Приходовский объяснил, что в его учреждении нет инициативных групп кандидатов, а подписываться за того или иного кандидата — дело личное и право каждого.

«Мы провели экспертизу, этот человек уже подал в отставку. Он был заместителем главы профсоюзов, собирал людей. Это была его личная инициатива, а не указание сверху. Он человек старой формации: "Мы поддерживаем", и все в этом духе. Эта история мне неприятна. Административного увольнения не было, мужчина вышел на пенсию. Никаких мер против него принято не было. Он ушел в отставку по собственной воле», — сказал Приходовский.

Что касается присутствующих сотрудников, директор лично встречался с ними и извинялся.

На вопрос, куда делись подписи, собранные бывшим заместителем председателя профсоюзного комитета, Максим Приходовский ответил следующим образом: «Думаю, подписи никуда не делись. Я проясню этот вопрос».

Лилия Шикер, председатель профсоюзного комитета Дворца Республики, сказала, что впервые услышала о такой встрече по сбору подписей. Она добавила, что ее заместителем является женщина.