Освободили фигуранта по «делу Тихановского» Сергея Колмыкова

Гродненца Сергея Колмыкова, которого задержали 29 мая на пикете по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской, отпустили.

Об этом TUT.by рассказала девушка Сергея — Ирина. По ее словам, Сергей оказался в эпицентре событий случайно, ведь пара стояла вдалеке от происходящего. И у гродненки было доказательство — съемка с дрона, которая была показана в сюжете по телеканалу «Беларусь 1» 31 мая.

Ирина рассказывает, что Сергей позвонил ей сегодня, 5 июня, с чужого телефона. Проговорили они совсем немного. «Он только сказал, что его отпустили и он едет домой», — говорит девушка. Больше подробностей она пока не знает.

В Гродно парень будет поздно вечером.