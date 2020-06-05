Освободили фигуранта по «делу Тихановского» Сергея Колмыкова

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Гродненца Сергея Колмыкова, которого задержали 29 мая на пикете по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской, отпустили.

Об этом TUT.by рассказала девушка Сергея — Ирина. По ее словам, Сергей оказался в эпицентре событий случайно, ведь пара стояла вдалеке от происходящего. И у гродненки было доказательство — съемка с дрона, которая была показана в сюжете по телеканалу «Беларусь 1» 31 мая.

Ирина рассказывает, что Сергей позвонил ей сегодня, 5 июня, с чужого телефона. Проговорили они совсем немного. «Он только сказал, что его отпустили и он едет домой», — говорит девушка. Больше подробностей она пока не знает.

В Гродно парень будет поздно вечером.
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Тэги: дело Тихановского Персона: Сергей Калмыков Сергей Тихановский Город: Гродно

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