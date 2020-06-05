Освободили фигуранта по «делу Тихановского» Сергея Колмыкова
Гродненца Сергея Колмыкова, которого задержали 29 мая на пикете по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской, отпустили.
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Ирина рассказывает, что Сергей позвонил ей сегодня, 5 июня, с чужого телефона. Проговорили они совсем немного. «Он только сказал, что его отпустили и он едет домой», — говорит девушка. Больше подробностей она пока не знает.
В Гродно парень будет поздно вечером.