Мишустин выразил готовность активно работать с новым белорусским премьером

/ Политика
Просмотров: 221

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравления новому главе белорусского правительства Роману Головченко.

Фото пресс-службы правительства РФ

Он выразил «удовлетворение поступательным развитием добрососедских, партнерских и союзнических российско-белорусских отношений, укреплением торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества».

Мишустин отметил успешность реализации крупных проектов в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других областях.

«Подтверждаю готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства. Отмечаю важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств», — подчеркнул российский премьер.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Михаил Мишустин

Другие материалы на эту тему:

Венедиктов: Путин обиделся на Лукашенко и начал экономически зажимать Беларусь

Венедиктов: Путин обиделся на Лукашенко и начал экономически зажимать Беларусь

Буксующие вопросы с Москвой Минск пробует протолкнуть через ЕАЭС

Буксующие вопросы с Москвой Минск пробует протолкнуть через ЕАЭС

«Дно пробили именно вы». Журналист «Первого» обвинил «Беларусь 1» во лжи

«Дно пробили именно вы». Журналист «Первого» обвинил «Беларусь 1» во лжи

Москва и Вашингтон точат друг на друга зуб, а под прицелом — Беларусь

Москва и Вашингтон точат друг на друга зуб, а под прицелом — Беларусь