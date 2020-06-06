Мишустин выразил готовность активно работать с новым белорусским премьером

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравления новому главе белорусского правительства Роману Головченко.

Фото пресс-службы правительства РФ

Он выразил «удовлетворение поступательным развитием добрососедских, партнерских и союзнических российско-белорусских отношений, укреплением торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества».

Мишустин отметил успешность реализации крупных проектов в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других областях.

«Подтверждаю готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства. Отмечаю важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств», — подчеркнул российский премьер.