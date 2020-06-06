Лукашенко: политический диалог Беларуси и Швеции будет способствовать миру и стабильности в Европе

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава и народ этой страны с Национальным днем Швеции.

«Убежден, что политический диалог на высшем уровне, который мы возобновили в прошлом году, будет способствовать миру и стабильности в нашей общей Европе», — говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства приветствовал совместные усилия обеих стран по расширению сотрудничества в сферах экономики, энергетики, охраны окружающей среды, транспорта.

Национальный день Швеции или День шведского флага — это ежегодно отмечаемый 6 июня государственный праздник. Официально он празднуется в стране с 1983 года, когда был учрежден Риксдагом (шведским парламентом).