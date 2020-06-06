Брестчанина подозревают в особо крупной краже

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29-летнего брестчанина подозревают в совершении кражи в особо крупном размере.

По информации Следственного комитета, в милицию обратился 49-летний житель областного центра, сообщивший о краже из его сейфа более 29 тысяч долларов и 10 тысяч рублей.

«Следственно-оперативной группой установлено, что к хищению причастен 29-летний знакомый хозяина квартиры, который ночью распивал у него дома спиртное, а покидая жилище утром, похитил деньги. Для открытия сейфа подозреваемый использовал ключ, местонахождение которого ему было известно», — отметили в СК.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 205 УК, санкции которой предусматривают наказание до 12 лет колонии со штрафом.
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Тэги: кража Город: Брест

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