МАРТ выявил нарушения прав потребителей в работе онлайн-ритейлера Wildberries

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило нарушения прав потребителей в работе интернет-магазина wildberries.by.

Фото с сайта vedomosti.ru

Как следует из сообщения МАРТ, по результатам рассмотрения обращений потребителей выявлено нарушение их прав, которое выражается в отсутствии возможности выбора способа оплаты — наличными деньгами либо карточкой — товаров, заказанных в интернет-магазине wildberries.by.

Оплата наличными у этого онлайн-ритейлера приостановлена уже несколько месяцев, заказ можно оформить только по предоплате карточкой.

В целях пресечения указанного правонарушения МАРТ выдал ООО «Вайлдберриз» предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей и торговли.

«Однако поступающие в МАРТ обращения граждан, а также информация на сайте названного интернет-магазина свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ООО «Вайлдберриз» названного предписания: ООО «Вайлдберриз» не приняты надлежащие меры по устранению нарушений», — констатирует МАРТ.

В связи с этим должностное лицо ООО «Вайлдберриз» вызвано в МАРТ для составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП 23.1 (ответственность за неисполнение (ненадлежащее) исполнение предписания государственного органа) и 12.17 (ответственность за нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей).

Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер из России, работающий на рынке 15 лет. На сегодняшний день Wildberries работает в шести странах: России, Польше, Беларуси, Казахстане, Армении, Кыргызстане.