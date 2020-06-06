На заводе «Полимир» произошла авария

Сегодня ночью в Новополоцке на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» произошла авария, последствия которой до сих пор не устранены.

Как сообщили в МЧС, случилось «кратковременное аварийное отключение электроэнергии», в результате чего «произошла остановка технологического процесса выпуска этилена и полиэтилена в цехах №№102 и 105, а также работа турбокомпрессоров В-2 и В-3 цеха №104».

Предполагаемая причина отключения электроэнергии – пробой вводного изолятора 110 кВ трансформатора на главной понижающей подстанции.

Ожидается, что восстановление производственных мощностей произойдет к 16 часам.