Лукашенко: коронапсихоз ударил по экономике Беларуси

Александр Лукашенко во время визита в Могилев заявил, что коронапсихоз не обошел стороной белорусскую экономику.

Он отметил, что кое-кто в мире пытается воспользоваться ситуацией и возникшим психозом: «Уже весь мир сегодня остановился, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов».

Таким образом, за медицинской пандемией последовала экономическая, и она затронула не только развивающиеся, но и крупнейшие государства. Естественно, влияние на себе ощущает и Беларусь со своей экспортно ориентированной экономикой: «Нам нужна валюта, чтобы жить. А валюту можно получить, только продавая свой товар на внешних рынках».

Лукашенко подчеркнул, что даже те страны, которые, обладая значительными запасами полезных ископаемых, сумели прежде накопить большие финансовые резервы, сегодня не разбрасываются деньгами: «Потому что они не знают, накроет вторая волна этой болезни мир или нет».