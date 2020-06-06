Команда Бабарико собрала 100 тысяч подписей

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Претендент на пост президента, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико на встрече с журналистами и членами своей инициативной группы в Бресте 6 июня сообщил, что за его выдвижение собрано необходимое количество подписей — 100 тыс. и они находятся в штабе.

В то же время он подчеркнул, что цель остается прежней — 1 млн подписей. Бабарико призвал членов своей инициативной группы активнее сдавать подписи, а не накапливать их у себя до определенного количества, чтобы потом, во время верификации, не было цейтнота. Сбор подписей штаб претендента решил завершить 14 июня, чтобы иметь больше времени для их проверки.

5 июня руководитель инициативной группы Александра Лукашенко — председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда — заявил, что в поддержку выдвижения нынешнего руководителя страны собрано около миллиона подписей.

Днем ранее баллотирующийся на пост президента бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало сообщил о 60 тыс. подписей, собранных за его кандидатуру.

Сбор подписей проходит с 21 мая по 19 июня. Выборы назначены на 9 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико

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