Французские военные уничтожили главу «Аль-Каида в исламском Магрибе»

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Лидер террористической организации «Аль-Каида в исламском Магрибе» (AQMI) Абдельмалек Друкдаль был уничтожен в Мали в результате операции французских военных.

Как сообщила в своем микроблоге министр обороны Франции Флоранс Парли, операция проходила в 80 километрах к востоку от населенного пункта Тесалит, недалеко от границы с Алжиром, пишет DW.

Операция проводилась с помощью наступательной группировки в составе нескольких вертолетов и сухопутных войск, поддерживаемых авиацией.

Как уточняет французская международная общественная радиостанция RFI, всего убиты пять террористов, включая одного из главарей, ответственного за пропагандистскую работу в AQMI.

Франция с августа 2014-го проводит военную операцию «Бархан» с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде.
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Тэги: Аль-Каида Франция борьба с терроризмом Персона: Флоранс Парли Абдельмалек Друкдаль

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