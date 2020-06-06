Французские военные уничтожили главу «Аль-Каида в исламском Магрибе»

Лидер террористической организации «Аль-Каида в исламском Магрибе» (AQMI) Абдельмалек Друкдаль был уничтожен в Мали в результате операции французских военных.

Как сообщила в своем микроблоге министр обороны Франции Флоранс Парли, операция проходила в 80 километрах к востоку от населенного пункта Тесалит, недалеко от границы с Алжиром, пишет DW .

Операция проводилась с помощью наступательной группировки в составе нескольких вертолетов и сухопутных войск, поддерживаемых авиацией.

Как уточняет французская международная общественная радиостанция RFI, всего убиты пять террористов, включая одного из главарей, ответственного за пропагандистскую работу в AQMI.

Франция с августа 2014-го проводит военную операцию «Бархан» с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде.