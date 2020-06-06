Беларусь собирается закупать нефть в Азербайджане и Саудовской Аравии

Концерн «Белнефтехим» намерен заключить долгосрочные контракты на поставки нефти из Азербайджана и Саудовской Аравии.

Как сообщил начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна Руслан Лабуть в интервью порталу «Нефтехимия», «мы не собираемся прекращать поставки альтернативной нефти. Для этого разработан комплекс мер. По данному плану и работаем».

Он отметил, что регулярные поставки альтернативной нефти начинаются уже в текущем году.

«В продолжение работы, начатой в I квартале, в мае в порт Клайпеда доставлена первая партия нефти из Саудовской Аравии. В начале июня ожидается прибытие первой партии нефти из США. В планах — заключение долгосрочных контрактов. Диалог об условиях долгосрочного сотрудничества ведется с нашими партнерами из Азербайджана и Саудовской Аравии», — рассказал представитель «Белнефтехима».

Он подчеркнул, что в вопросах поставки нефти долгосрочные отношения особенно важны, партнер на одну-две сделки стратегически не интересен.

«После масштабных поставок альтернативной нефти на белорусские НПЗ в 2010-2012 годах был достаточно длительный перерыв, и сложилось мнение, что такие поставки нам интересны только на короткий период, пока не договоримся с Россией. Сегодня есть четкое понимание, что альтернативные поставки необходимы на постоянной основе. Более того, планируется поэтапное ежегодное увеличение их объемов. Тем более что с каждым годом, по мере приближения к финишу российского налогового маневра, конкурентоспособность альтернативных поставок в сравнении с поставками из России будет возрастать», — пояснил Лабуть.

«У нас горизонт планирования — 2024 год. Возможные объемы поставок просчитываем на пять лет», — дополнил начальник главного управления внешнеэкономических связей «Белнефтехима».

По его словам, всего в первом квартале было закуплено десять танкерных партий альтернативного сырья общим объемом около 850 тыс. тонн.

Крупные нефтяные компании России приостановили поставки нефти в Беларусь 1 января этого года из-за того, что не были достигнуты договоренности о цене. Россия отказывалась поставлять нефть без премии. В Минске настаивали на ее отмене, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. В результате стороны договорились, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.