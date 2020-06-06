Правозащитники сообщили еще о трех осужденных на 15 суток

Задержанные 5 июня в Мозыре автор канала «Мозырь для жизни» Александр Цуканов и Денис Колос получили по 15 суток административного ареста.

Как сообщает spring96.org , местные правозащитники пытаются проверить эту информацию и выяснить обстоятельства судебных процессов.

Известно лишь, что Цуканова задерживали силовики в черных масках, заломили ему руки и забросили в серебристый автомобиль Skoda. За день до задержания Цуканов провел в милиции около десяти часов, после чего его отпустили. А назавтра задержали снова.

По каким статьям были осуждены Денис Колос и Александр Цуканов, пока неизвестно.

Во второй половине дня был также задержан фермер Александр Венгура — тот, о котором снимал сюжет блогер Сергей Тихановский. Ранее, 4 июня, у Венгуры проходил обыск. Он пошел в отделение милиции, чтобы забрать изъятый во время обыска ноутбук. В итоге фермера задержали и приговорили к 15 суткам ареста якобы за неподчинение милиции и мелкое хулиганство.