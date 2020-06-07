Северинец пригрозил национальной забастовкой

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, выступая на «народном пикете свободы и солидарности» 7 июня около Комаровского рынка в Минске, заявил, что ответом на задержания во время предвыборных пикетов может стать забастовка.

«Если будут хватать и задерживать, мы включим национальную забастовку», — заявил политик.

Он призвал собравшихся ставить подписи за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, супруги автора ютьюб-канала «Страна для жизни» популярного блогера Сергея Тихановского.

Северинец также развернул символический сбор средств для Александра Лукашенко «на билет в Гаагу в один конец».

8 мая Павел Северинец заявил, что не будет участвовать в выборах президента Беларуси и поддерживать выдвигающихся коллег от оппозиционных партий и структур.

«Никаких выборов нет, — констатировал политик. — В этом году накладывается еще и пандемия коронавируса. А Лукашенко практически на пике этой пандемии, когда по всей Беларуси переполненные больницы, люди умирают, собирается провести парад и, вероятно, объявить на нем о том, что идет на седьмой срок. Это просто демоническая картина. Даже просто как верующий человек я в этом участвовать не могу».

«Те, кто хотят использовать эту возможность [для встреч с людьми], пусть пытаются, но я считаю это бессмысленным. Я думаю, что даже разговаривать об этом не имеет смысла, поскольку ситуация в стране крутится вокруг пандемии и преступления, которое организовал Лукашенко», — добавил Северинец.

Сопредседатель БХД заявил, что намерен работать ради того, чтобы жители страны пошли на акт «гражданского неповиновения» в связи с действиями властей на фоне пандемии COVID-19.

«Гражданское неповиновение — вот, что должно быть. Чтобы люди не ходили на эти парады, концерты, не ходили на эти демонические спектакли вроде "выборов в чумном бараке". Поэтому неучастие, экономический бойкот и подготовка к национальной забастовке, которая пройдет, когда закончится эта пандемия. После — массовые протесты, а преступников — под суд», — подытожил Северинец.